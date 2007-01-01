Небо над Калугой открыли для самолетов

Росавиация сняла ограничения, которые вводились в ночь на четверг, 13 ноября.

Посадка и взлет в Грабцево были запрещены в течение трех с половиной часов. Самолет из Екатеринбурга прибыл позже на 40 минут.

По официальным данным властей, ночью на территории Калужской области не было сбитых беспилотников.

При этом силы ПВО уничтожили летательные аппараты в соседних Орловской, Тульской, Брянской и Московской областях.