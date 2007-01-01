Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге провели ямочный ремонт еще на нескольких улицах
Авто и транспорт

В Калуге провели ямочный ремонт еще на нескольких улицах

Дмитрий Ивьев
12.11, 15:35
0 266
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калуге подошел к концу сезон дорожных работ.

- За прошедший сезон силами МБУ «СМЭУ» выполнили работы по ямочному ремонту горячим асфальтом на площади более 10 тыс.кв.м, а струйно-инъекционным методом было отремонтировано более 1,5 тыс. кв.м, - сообщили 12 ноября в управлении городского хозяйства.

Там отметили, что большой объем работ по ямочному ремонту проведен на улицах Петра Тарасова, Забойной, Молодежной, Хрустальной и Небесной.

- Впереди зима, а значит противоаварийный ямочный ремонт будет проводиться литой асфальтобетонной смесью, - напомнили в управлении горхозяйства.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iml5YnFzVkZMRjF5VHE4V20zN3pwZVE9PSIsInZhbHVlIjoiTmZPRGd4d3JjOTU5dGo5WkRyb2t6QWFINk5mV3hUWmR6REtYY09qRENPaE1MRUY1TEljQUFUdUhGeDJLU3Y5SzNqakVUUVBLL2NIUkl3VFNXcU5aRlFxNCszVmRBZ25rbXNRYnR3RTBtVU03ZjZEblVWK2czMXRPR3o2VVF5WW0xcC82Vit3OUFaZHd6YldCZ2Nveng1aldhMmV0aEVMdnZkaHNLZHFGZTN6c3hPUlRqK2preFB5ZjV3VHUwY3UxQzBuZFMxSTZjTm9rNlE3RE5KOVUva2JnYThyazNzcWVNZUxGaVorS2lmMUU3dkJ4WUl1UWt2MjZmUmxqRkRKaW5HM0pFbDlrMk0xZEZzeWNSbDZOQkh5YWNrYjRpNSs2dkJ5SFNpQWpUa1J5VThITXBxb0xpMHJ1aW1kTXM1TEcxT3dJdk1Gd3pyTGhxd1B1NmR6OUsraEg0L0lCdkMvQmdLQnZudi81blJnR1o0MktUNlM1VDRDaExUTUhHRzRPTUd2MzFwVU9JdWRBbjFIRCtYVkRwRk5BUFkwbEVUaUpLVEJaNzdsTXc5VlZLbEtRVmVpUWd1MEdaTkc5SzdRTCIsIm1hYyI6ImViMjE2MDEzMjNkMjBiZjI1YTBjMWZjYTgxZmM5MDg3ZTMwM2JmMmM3NjY2NWJmZTI4ZmI5ZDVlNzBlZDg4ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVLNG94NHJpNTFRU3U3SWhGQUlXMEE9PSIsInZhbHVlIjoiaXNaeVU2VzM4M2Y2RG5UMTcwNmZVUEZ4Z1RUcTRXOUJlaUtwdGtNVFdGQnAwWlhaYS92Y0I5Zm1DazhBUmxEZWwvNTU0cXgzSERBMEFaampkT1drSXY2cVF5RzBpR29lTFphY1B2TFRsYmc1dmZteW54bVIvR05ocUZCZlBUM0xBUHZ5cXRRTFhXSjN5UmxxcUdLRmxIUDVhTi80QU9jVVVoY2dvRXhBK0ZUb0JTWWFPb2hFMDRNckdoUElhZ0h4VUhuWThTakllWnFsRDVxNFNtUUV0YmpudUJRZjNZYXh1RzZuanp1RGREMWhSQnd0VkZ2VjRMM25uSjlYd3hoS0FyOVhPNkF1NjRYSGI3RHJYblZ0dXJrWEhrcUxuL3NOMWZYT0I2NldHWlRyRXd5ZElvLzkvTEsxOVRPc25lZCtPK2RrUVNrdUx3TjNBZHZ3TzJURlU4eGF5OVErYnRmWWNKZ094WXVZYmMrM0N1RWVqaGZzU2d5QXJXT3d2QTlBYTZKVkdJRktac25nVzBkTTdSN3hHY2Ftd3J1WSt6eEp2U1lPWG9pTVc4ZFdVZVZzOFZKbFIrbGxtSHk1cmR6K29EUTlUM3k2NmlTaXN4R0Rkb3VqTjYrQ0RFdHAvVkFjbkIyd0luVW9YaGVTd2RobGtWcVBFcVpaM3cxNU5kQngrSG56b0wzY3JIdUNLM25UckdTMkl5Vkx6L2tkU1VzdjhlY2duUGc2NE4rekVRVEVuOEliS0lpSmgzTjk3enZROWF0cC9zelAzMTkzRG5uQWJYVkFESTdPNE95UlRoSG9HVGdWaENvSG9Uamg2bmZ1eUY2NlNhNlo4WHRpWGFYRSIsIm1hYyI6IjMwZDJlMzAwZDVkNDY5ZmM2ODIwZDNlZjRlY2I3YzY4NTFhMjlkMWU4MWJkNjA4OTRiNzc3MWRhYTBmZDcxNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+