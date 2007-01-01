В Калуге провели ямочный ремонт еще на нескольких улицах

В Калуге подошел к концу сезон дорожных работ.

- За прошедший сезон силами МБУ «СМЭУ» выполнили работы по ямочному ремонту горячим асфальтом на площади более 10 тыс.кв.м, а струйно-инъекционным методом было отремонтировано более 1,5 тыс. кв.м, - сообщили 12 ноября в управлении городского хозяйства.

Там отметили, что большой объем работ по ямочному ремонту проведен на улицах Петра Тарасова, Забойной, Молодежной, Хрустальной и Небесной.

- Впереди зима, а значит противоаварийный ямочный ремонт будет проводиться литой асфальтобетонной смесью, - напомнили в управлении горхозяйства.