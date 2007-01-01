Дороги отремонтировали в Тарусском районе

В деревне Игнатовское за счет средств районного бюджета заасфальтировано 1,8 километра, сообщил 12 ноября глава района Михаил Голубев.

- Поддержали с ремонтом подъездной дороги к деревне также жителей Слободки, - пояснил он. - Ранее здесь, по улице Г.И. Амелина, заасфальтировали 950-метровый участок. Отремонтированы дороги в селе Кузьмищево по улице Южной, в поселке Петрищевский по Лесной. Часть дорожного полотна обустроена в селе Некрасово по улице Тарусской. Планируем в ближайшее время уложить асфальт на участке из плит на подъезде к Бортникам.

После ремонта открывается маршрут школьного автобуса из Истомино. До конца года там оборудуют освещение.