Проверки таксистов прошли в Калужской области
Авто и транспорт

Проверки таксистов прошли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.11, 14:39
Сотрудники Госавтоинспекции и управления административно технического контроля дежурили в Козельском и Сухиничском районах. В каждом из них нашли по одному нарушителю.

Один из водителей отсутствовал в официальном реестре такси, у него не было предрейсовых медосмотра и техосмотра, а также опознавательных знаков.

У второго водителя отсутствовало разрешение на работу в такси, не был заключен трудовой договор с перевозчиком.

