Авто и транспорт

На дорогах Калужской области организовали дополнительные проверки

Дмитрий Ивьев
12.11, 10:32
Фото: ГАИ Калужской области.
В среду, 12 ноября, профилактическую акцию проводят сотрудники Госавтоинспекции.

Они дежурят на дорогах Дзержинского района, рассказали в полиции.

Инспекторы занимаются в первую очередь профилактикой ДТП с участием пешеходов и несовершеннолетних пассажиров, с участием пассажирского транспорта, выявляют нетрезвых водителей.

Патрули дежурят в местах, где ранее уже происходили аварии.

