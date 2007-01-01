На дорогах Калужской области организовали дополнительные проверки
В среду, 12 ноября, профилактическую акцию проводят сотрудники Госавтоинспекции.
Они дежурят на дорогах Дзержинского района, рассказали в полиции.
Инспекторы занимаются в первую очередь профилактикой ДТП с участием пешеходов и несовершеннолетних пассажиров, с участием пассажирского транспорта, выявляют нетрезвых водителей.
Патрули дежурят в местах, где ранее уже происходили аварии.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь