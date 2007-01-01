Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге новые троллейбусы добавят на два маршрута

Дмитрий Ивьев
12.11, 10:09
Вскоре они появятся на маршрутах №3 и №8. Об этом 11 ноября на планёрке в городской администрации сообщил директор «Управления Калужского троллейбуса» Вадим Витьков.

По его словам, в ближайшее время на восьмом маршруте заменят ещё два троллейбуса, а на третьем - добавят один.

Сейчас в городе уже курсируют пять новых низкопольных троллейбусов «Авангард» из Вологды, закупленных осенью: три работают на маршруте №10, по одному - на маршрутах №3 и №8.

