В Калуге новые троллейбусы добавят на два маршрута
Вскоре они появятся на маршрутах №3 и №8. Об этом 11 ноября на планёрке в городской администрации сообщил директор «Управления Калужского троллейбуса» Вадим Витьков.
По его словам, в ближайшее время на восьмом маршруте заменят ещё два троллейбуса, а на третьем - добавят один.
Сейчас в городе уже курсируют пять новых низкопольных троллейбусов «Авангард» из Вологды, закупленных осенью: три работают на маршруте №10, по одному - на маршрутах №3 и №8.
