В Калуге лысую резину принимают бесплатно до 28 ноября

Сдать старые покрышки можно на базе «Зеленстроя» на Телевизионной, 2б до 28 ноября.

- На контейнерных площадках строго запрещено складирование отходов, не входящих в состав твердых коммунальных отходов, к которым относятся и автопокрышки, - напомнили 11 ноября в управлении городского хозяйства Калуги.

Резину можно привезти с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, а также в пятницу - с 8:00 до 16:00. Суббота и воскресенье там выходные. Платить за утилизацию не нужно.

Покрышки отправят на переработку.