Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калуга встала в пробках
Авто и транспорт

Калуга встала в пробках

Дмитрий Ивьев
12.11, 08:41
0 702
Фото: Яндекс.Карты.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Утром в среду, 12 ноября, в Калуге затруднено движение на многих улицах.

По сообщению очевидцев, заторы наблюдаются на улицах Московской, Генерала Попова, Жукова, Королева, Ленина, Набережной, Киевке, Горького, Тульской, Вишневского, Киевском проезде, площади Старый Торг, подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в Анненках.

С ночи в Калуге идет дождь, небо затянуто серыми тучами. Видимость на дорогах ограничена.

Новости по тегу
авто
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZPejJRemtXc0VUTXpRVHZtd3pub1E9PSIsInZhbHVlIjoiNHZnMElFdXlrb21vdTVuUWg1NVRtR1FJRmlkSnFsNmh0YWkyaUtra0dNOUtFbUtCdjQ2T0M4cjdvc1lYUU0xdXJ3OU82eFNPOHMxYUE0WXZ2L3ZOMFFzZkE0OGpRK3lHZVpiSVliTnF3bHJtNWJ2ZW51NjQzL2RYUENRVWVGMXhSck9CVEpDSFVaODVJOExyNGF5TGdYWUlvVTQ4Slo5b2hrT1J2YU1yekZxeklVYnVRdDVyWGNLVTltblc2OHQrQTlMTEtiNFpBZ3BVdGdGc0ZzdDZwMU1zYlg1enU1Uy92UmhzT3JEbjFxdWxtTlQyaksyVHBKNTJPUkNDNmNjOTV3UEFDMWZqS1FCZzdTb0oxUURLZ0pHRWVHVndKc2J5ZlZ3WDZiRDk3TGhLME5xNnc2amh4SlZJT0tDWGhrWHkxWnpsbVJheFVweFJ2N1FVTHRRMStvcWVveUYwR0lYZjZjQ2tzaGZ5TnE0V2NwNkdrdEZRNlZQeHBtdUt4L2pQOUE5eEx4dGRrRDN2M1cyS0ppcGppZGJBK0lNblhaKzB2eVVxL0xxUlNoQm5TVFcyM1BrWk8vMkpJS3B5VExIMCIsIm1hYyI6IjhmOGQwZTU2ZDFlODJiZDJkMDM4YjgxMDkzZWJkZDgzNDNlY2ZkYzdmZjBhYzY4YTQxZThiYTJhNjU5YWZhNjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikd3WVZuZ0NsTG5sQVZxcUVGMFlnTHc9PSIsInZhbHVlIjoiQ2dSR3VFY3lvL3R0RVZUbnRxVGdOVWl2Ry9tTExFVGtpUWEveWhNWnNkNUFJN2FrVWUrT0tZcXNsMVpBbGdHNmZaU2dxZ3U3bjBSWnpzcHhRYjNhYXVKU1UyZXY0M0RIVGZhQkgyOVlqVHZ5S1pneXNkdTJGY2RESWRMOU1pZ0cxRWJXaDg0L1dGbktLUytoVHk3dDFVeVJ3dU9aZ3JtQkhDRys2UktKcGh5Rk43bVN2Sm40MDVkQlVHWEF1SmtpOVFDL2VHeWlPeVJXZ2VKVk4vTTZFVjhSSHhmVTVtNTBDT3UzL25uMGxIeFp4SEgzZjR6clFIMUs0RXBCQy9oUG9DTkUyL2tnVmlTcmVFczlXb1FrbVBmUU9QcGhYU3JUdHBlbU9pMUcvMlBkanB2RTVlL3MwMFoyNWUveU9xSHhRcXEvTkFBdjZQbzZwUTNYUHZ5Tk8zTlBiRjBFK2NJMTJ4SFBxODkrZzN3UVRBR2hZaGdveHQ1amNraVlORHRGVmtNcFAydXl1UVo3TkVOZE02dXdLNHgrRVR5WXA5RW5VRFRFMndGZm11amJTWkI4OUVydjRhbUNYVlFVS0RNM3A2RURyRUY4cWZBclVYWGc3Y1BSNk8vaDlocVBBeUlvVGVneGRtd2VjVThBWlBnb2dzemFNamNQUis0anlsNE5YQ2xWWDF1TmxIejhaNnZVVjFtQmhHN1FWc1JrNWZoNGJySnZrSXFKOWFCQzlLclR4SEJuc05pdUJYVWE3R0VuM1lHVTJLK01IWVh4SFJkeGhFdUx6VEhwamFuN2R6eFg1amhYU1d5N2ZOYU1ieStUVEdqbkV0akJoVUF6alFnUiIsIm1hYyI6IjVmZmMwN2E1MWZiMGIwNzEwZjE3YWM3MWMyZGE2NTFmMjRhNDI5ZjI2MGQxYzg3Zjk0ODdhYWI5M2YxOTdjYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+