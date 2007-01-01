Калуга встала в пробках
Утром в среду, 12 ноября, в Калуге затруднено движение на многих улицах.
По сообщению очевидцев, заторы наблюдаются на улицах Московской, Генерала Попова, Жукова, Королева, Ленина, Набережной, Киевке, Горького, Тульской, Вишневского, Киевском проезде, площади Старый Торг, подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в Анненках.
С ночи в Калуге идет дождь, небо затянуто серыми тучами. Видимость на дорогах ограничена.
