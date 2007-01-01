Ремонт дороги в Сухиничском районе завершат в 2026 году

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приводят в порядок участок в 5,2 километра М-3 «Украина» - Шлиппово - Соболевка – Дабужа.

На сегодня там заменили две трубы, на участке протяженностью 250 метров выполнили замену дорожной одежды в местах пучинообразований.

- В рамках ремонта в следующем году на 4950 м будет проведена холодная регенерация с устройством асфальтобетонного покрытия. Работы планируется завершить в следующем году, - сообщили в министерстве транспорта Калужской области.