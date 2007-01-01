Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Ремонт дороги в Сухиничском районе завершат в 2026 году
Авто и транспорт

Ремонт дороги в Сухиничском районе завершат в 2026 году

Дмитрий Ивьев
11.11, 14:59
0 261
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приводят в порядок участок в 5,2 километра М-3 «Украина» - Шлиппово - Соболевка – Дабужа.

На сегодня там заменили две трубы, на участке протяженностью 250 метров выполнили замену дорожной одежды в местах пучинообразований.

- В рамках ремонта в следующем году на 4950 м будет проведена холодная регенерация с устройством асфальтобетонного покрытия. Работы планируется завершить в следующем году, - сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJhMGF6Zjljb0lXc2NiWVdKSXBNdEE9PSIsInZhbHVlIjoiNjBBNEFmcEdTL1plZWlKbUZ4cUlGSS9HemhzU3R3aWVtaW5GRHNBKzBTZVJBcGhZZ1BiRHduVU5HdzV1TWFlSU10am5jZmtWV0pvRHBEeVY5Z1U5dlNPTUpQaUxyOFRLYitHYXZqV3VLSy95UWdrUm95SGJhNDFLdVd2bFo4OE5QQmd2WjBoL3l4M1NhaEVWSGpzZmFpc2loNGVvRGR3TG9scTNHeXg4RXNQSFgyZXVnY1UxNlJGZmRId3FhdFdXL0tRczh6TnU3UU1IS0sxdlgzVFBzcFJwSGV2MXVxODM1UkFGNGRWWTRRVnI0ODVOTXpZRlhobzBDWjRzQlh0ZU9zMGducnlsYm9USE12WFZ4TUtuZGRLbmJ4WDZCbml6aGRjSkY3U01MdnRxLzFhOFE2emtramNoc3RRN3RkWDhsMW5WaThpeS9WWnJkNE5hTlgyZGZGVlNBeVJpOUVvaHpMR3AvL3RERkZ5NlFXa1BlbW9UNEJQeEo1Q2JpaFVGeCtYZTZvREpYV0hsb0pla2xMeEJJODQwYXlwUEFrY243RWdZMmJJMWFRYlBSMEh0QUZ3NUNSaGJjcVVNdEl1MiIsIm1hYyI6IjMyYmE3ZmFjNGNiN2ZkZmNmN2YzZGFkNTVjOWNkODBmN2M4ZWZiYjMzOWJhM2QxNGU0MTdlOWMzMzNhNmUwODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVTNnMxOFpKUEZPZzFoMmVLeWRvOVE9PSIsInZhbHVlIjoiN21DT0RQd2gzSkx6NTNMTUc0aTBTL3Z4RFU4aDIzUW1JZll6UUNrVWJEdk1PbFNCcFEvK3JrcDFkSjMwdHNBRzBXcUdZbkRLMW9EbmgvS3lMUFhuUVFYQkhGVTBUSk1iaHI5eFdYalY5cmhoTU9NMjFJTmxTTTRMK1VoNkJSRU0vSlJucXQ3V0FFbTRnNWJsR3ZtbDNacytTRlBvOHJFWTBEazNxOWZPSW9DeUZTc3BTelV2WVF6NkxUUTZ4ZWxGYkNSTGxJT0dmRGJ0dDJaeE1sU1dKQWdoUmJBNTYxZG1ySXdjMEhDby9GWEs3Um5FOXdVaDRTUzRJazZ5KytzRXoyNkRYdGthejFrWWMrbEpETnVLZS9JNFJKRS9lNXc5cUs5QkRBK2VJN2dKbnRaWjlqbkJVSzcxT3I2bTRuQ1pFb1NpSllCSXF0TmRxMjlCREw1TDh6eXVFNE5iZ3dSVzdHUkNEaHQzQ0VpS0cvSWtlN1RNelBrR0hONm9SQUVVcVJ3RmptU0UwTHNiQzZpRlNTOTh2YmQ3YWpuYWdHWGs5cVZBSmNZTzVCUTNhYlhPQ3M3M21qcWplcXNxQjFOc3RKdUl2eGFiam1jVHZKNnQ5dVJuT2ZUNlJ1V08rbEJRRlVEZVd2ZkhmM25qZEt1VHQ5MktpS1dDQWt5M2ZkaE42T2ZMNmJZbGxOU0Y3TjVwZHNlUHRRRDhWOFhQYXN6TEN4VElKT3puQXYwZUVVNE02UDcwdXlhTFR2bGNKMk9PQnloSCtpdFNQODE5eEIzeThaS0RWVktwTzAxNlcza2lUZlp3em8xNTUwSzRkMEl0OTNpTThid2xMMEZyVEk0NiIsIm1hYyI6ImJjODhkODdjYjE5ZDM5ZDRiZjQxM2IwNWY1YzEyMTM4NmEzZDM3YTk1ZmViOGM0NTQ0MWZmMjUzZTZmNDAxM2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+