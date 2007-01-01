В Калуге перевесили знаки после жалобы нашего читателя

На выходных калужанин сообщал о дорожных знаках, которые на улице Пушкина в районе Каменного моста висели на уровне среднего человеческого роста.

- Табличка на уровне лица людей. Вероятность получить увечье огромна, - сообщал наш читатель.

По его словам, от чиновников он получал только отписки.

И вот во вторник, 11 ноября, управление городского хозяйства рассказало, что знаки на столбе подняли выше.