Авто и транспорт

В Калуге перевесили знаки после жалобы нашего читателя

Дмитрий Ивьев
11.11, 13:33
На выходных калужанин сообщал о дорожных знаках, которые на улице Пушкина в районе Каменного моста висели на уровне среднего человеческого роста.

- Табличка на уровне лица людей. Вероятность получить увечье огромна, - сообщал наш читатель.

По его словам, от чиновников он получал только отписки.

И вот во вторник, 11 ноября, управление городского хозяйства рассказало, что знаки на столбе подняли выше.

