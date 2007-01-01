Афиша Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области завершается ремонт еще одной дороги
Авто и транспорт

В Калужской области завершается ремонт еще одной дороги

Дмитрий Ивьев
11.11, 12:19
Работы подходят к концу на участке от деревни Редькино до деревни Лопатино в Дзержинском районе.

В порядок там приводят 2,4 километра дороги.

- Укладку нового дорожного полотна уже выполнили, ведется укрепление обочин, - рассказал 11 ноября глава Дзержинского района Егор Вирков. - Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и финансирования из областного и местного бюджетов.

