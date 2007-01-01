В Калужской области завершается ремонт еще одной дороги
Работы подходят к концу на участке от деревни Редькино до деревни Лопатино в Дзержинском районе.
В порядок там приводят 2,4 километра дороги.
- Укладку нового дорожного полотна уже выполнили, ведется укрепление обочин, - рассказал 11 ноября глава Дзержинского района Егор Вирков. - Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и финансирования из областного и местного бюджетов.
