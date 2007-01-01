В центре Калуги поменяют схему движения

Новые знаки установят на перекрестке улиц Академика Королева и Октябрьской, сообщили 11 ноября в управлении городского хозяйства.

- Движение по главной дороге будет организовано на улице Академика Королева при движении со стороны улицы Циолковского в сторону улицы Октябрьской к Областной больнице N3, - говорится в официальном комментарии.

Те, кто едут со стороны музея космонавтики, обязаны будут уступать дорогу.

Водителей просят быть внимательными.