Калужская область выплатит железнодорожной компании 203 миллиона рублей
Деньги заложили в региональном бюджете для компенсации перевозчику - «Центральной пригородной пассажирской компании».
Средства пойдут на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории Калужской области перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, пояснила во вторник, 11 ноября, заместитель губернатора Валентина Авдеева.
- Данная мера государственной поддержки позволяет повысить качество жизни населения области и уровень деловой активности, а также способствует сохранению железнодорожных рейсов в пригородном сообщении и улучшению работы системы пригородных поездов, - рассказала она.
