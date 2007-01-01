Снег и мороз надвигаются на Калужскую область
Похолодание ожидается к концу нынешней недели, сообщают синоптики.
Температура может опуститься ниже нуля в субботу и воскресенье, 15-16 ноября.
Синоптик Евгений Тишковец опубликовал 10 ноября прогноз на Москву. Примерно такой же погоды стоит ждать и в Калуге.
По его данным, в субботу местами пройдет снег, сформируется неустойчивый временный снежный покров. На дорогах возможна гололедица.
Водителей призывают срочно установить зимнюю резину.
