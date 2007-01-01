Афиша Обнинск
Снег и мороз надвигаются на Калужскую область

Дмитрий Ивьев
10.11, 16:08
Похолодание ожидается к концу нынешней недели, сообщают синоптики.

Температура может опуститься ниже нуля в субботу и воскресенье, 15-16 ноября.

Синоптик Евгений Тишковец опубликовал 10 ноября прогноз на Москву. Примерно такой же погоды стоит ждать и в Калуге.

По его данным, в субботу местами пройдет снег, сформируется неустойчивый временный снежный покров. На дорогах возможна гололедица.

Водителей призывают срочно установить зимнюю резину.

