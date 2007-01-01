Тарусянина лишили водительских прав из-за алкогольной зависимости

В понедельник, 10 ноября, прокуратура Тарусского района сообщила прекращении действия прав местного жителя на управление транспортными средствами.

По словам прокуратуры, житель Тарусского района имел право на управление транспортными средствами на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.

— Мужчина проходил лечение в наркологическом отделении больницы. Согласно заключению врачебной комиссии он страдает синдромом алкогольной зависимости и не может быть допущен к управлению транспортными средствами в связи с отсутствием стойкой ремиссии, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила заявление в суд о прекращении права на управление транспортными средствами.

Суд лишил мужчину прав на управление транспортными средствами.