Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге проверили дорожную технику к зиме
Авто и транспорт

В Калуге проверили дорожную технику к зиме

Дмитрий Ивьев
10.11, 11:41
1 405
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 10 ноября, об этом сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко.

- На сегодняшний день заготовлено 80% песко-соляной смеси. Готовность техники составляет 90%, - пояснил он. - После выездной проверки собрал подрядчиков и поручил ускориться с завершением оставшихся работ. Погода непредсказуемая. Мы должны быть готовы ко всем непредвиденным ситуациям и оперативно проводить обработку автомобильных дорог.

Также Шпиренко обратил внимание подрядчиков на приоритет в обработке маршрутов общественного транспорта и школьных автобусов.

Новости по тегу
область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imw1NmxTdWhwMU4vWG5EeEtEbzRzeXc9PSIsInZhbHVlIjoielJlTkd4dnNlb2c3WG9qd0tLY0dRVDZrd0UvenVieFRqL2kyeVRwcHJYNlk1cy80VVF2K3YyYTJFMm9xMzNBZnVQald6d1ZtVmVzSENJWXBibEQyd0F5K1hJSmE0cWxseEt2QWhrYStFbzNKOThyYjY2eHNBam9sQUpVVXhFNyt4cEoveGRIU3BEZmdGYldoaW5UTGZuWVd0UGxpL0FmTU9wUGlkaHNJaEhodE5vb1pIVGptZHF3KzNaRENWN0ptYURpV0JMekJjVC9FOWRmNk9pVDh2NWkyUmRLUkRQUXZ5ZTYvd3BQM0l6Q2o0SVpsSEJYVDl6U1pXQUYxZllQeU5NNXljaEdINUlDU3FvRmp3emxOeWIybjQvVkt4RkhQWSs0elVhVy9VNmpyRjVMWWN3ck1xaEY3MjVBakZ0NnlBamFoL0ZDaHlvZDJZZXdGb0Q3N0hUYXM2U3oyT1E2WVdMa0JEYmRPNFVjTTNjZnhjMW9ObFdTRlFldS9vOGFocmpUVUNXSnkrQm1HdGdNbGhYREM0cDE5d0VIS3d1ZUVhQkpVczVjazBuRDNveElkU2VvYlpEbmVkRFkvVjBrTyIsIm1hYyI6IjEyN2EwYTliYzU0MDExYjA1ZWMyY2RiOTk1MzFiNWVjNjc5Y2ZkZGRhOTIyNjM4YjAxMzU2ZWJmZWE2YTgwZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFXM3ZZOUNwclFpaUNCQ0s3TjhBN0E9PSIsInZhbHVlIjoiK3JJRk5EM2Zpalc5WG5wU0p2WHA0M0hmaGJkWUszeVo5c1k4dTRLeHRLVFF3Q2VVUWNOd3UyUE82bFlDUFhKWStEbGFxOXpjVGViM1VWQzNpZTRpWjZBU2d5QXYreTlkYUUyZWtveHdETkhMQlBLRElGUVcvRjJ2WUhzRzZ1RUNpbHh5aEFRVUNyWk5OelE2d0RhWUVuWmJpN05zbFN5QnBVTGFOTExIeHFSd085T3FkMW9BcGRwOHZCRVordWUvZVhPSm5ZS1dVWXhwQVBXNmkzemFsdldLcndwNzd1bm45eEpLaXlMSzkzdlN1NThGZ0drUmFNaWJKcWZTeHB6M2k0OHNaVmRQdnB4UWZHamkyeUNVR2hNdUZPblZ3SE00UFpDQXowY0xsclRNdWRGZ21wYWkzbzFoWHVVeS9HUDg4V0h1MFJkVzNrY2xkdWZ4QVpKWVBPd0pwU21jZkRybzRBT0EzUWJMaGVjSVdFalVaTFNZRDhPQ0pjUGVWNEFhYURMbEtyVXdNckRGaE5raTBraU5oK2ZndFRMRmxZRk9VWWV3VUl3NC9SeWtqRnFEeGlLL1ZyUVVkL3hidDhrL1RaRzhlOVNwWVFHNU9jaFo1RDJkN0J6bVUyaFZzMFJOOVFDSTEyVjF4M1UxRVNLRjhvSE1QeTQvNUY1NEg3YWIrZ3ZFVHhtQUp4eThtUkZCajQ5V05abytuTjVERVNHTzB2eFhpS09MSDJUVzlYTDBkTmZ5cC9vUHFRM2xFWHVzQUcxQ1BmOU81ajVWMk5OZ21mbnUxZ1EzZkFQMlpEZVF4U1JGcEhyN3JHWFR1Sjg5VlNOSlBWbHVWTytHOThTcCIsIm1hYyI6IjI0OTA0MzNjOWEwNWM4ODFiNTliYTljMWQzNWRhMzVjYjkyYmMwMWUxOGZlZTA0ZTUwYmQxM2FmNTEzMjAyYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+