В Калуге проверили дорожную технику к зиме

В понедельник, 10 ноября, об этом сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко.

- На сегодняшний день заготовлено 80% песко-соляной смеси. Готовность техники составляет 90%, - пояснил он. - После выездной проверки собрал подрядчиков и поручил ускориться с завершением оставшихся работ. Погода непредсказуемая. Мы должны быть готовы ко всем непредвиденным ситуациям и оперативно проводить обработку автомобильных дорог.

Также Шпиренко обратил внимание подрядчиков на приоритет в обработке маршрутов общественного транспорта и школьных автобусов.