Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области пьяный мопедист получил десять месяцев исправительных работ
Авто и транспорт

В Калужской области пьяный мопедист получил десять месяцев исправительных работ

Евгения Родионова
07.11, 18:46
0 212
В пятницу, 7 ноября, прокуратура Дзержинского района сообщила о вынесении приговора 45-летнему местному жителю.

По словам прокуратуры, он управлял мопедом в состоянии алкогольного опьянения.

— Мужчина ехал по дороге посёлка Товарково и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем, после чего была отстранён от управления транспортным средством сотрудниками полиции, - пояснили в ведомстве.

Ранее, в июле 2024 года, мужчину уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд назначил наказание в виде принудительных работ на срок десять месяцев с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года шесть месяцев.

Мопед конфискован в пользу государства.

