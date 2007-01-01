В два района Калуги пустят новые автобусы
«Управление калужского троллейбуса» получило с завода еще 20 машин. Сейчас на автобусы оформляют необходимые документы, сообщил в эфире «Ника ТВ» директор УКТ Вадим Витьков.
Планируется, что они будут работать на маршрутах №8 «Кирова - Ольговка» и №41 «Кирова - Ждамирово».
Напомним, с ноября также в Калуге начали ездить новые троллейбусы. До конца года их будет 22. Еще 31 троллейбус поставят в город до апреля 2026 года.
