Новость дня Авто и транспорт

В два района Калуги пустят новые автобусы

Дмитрий Ивьев
07.11, 14:49
0 1258
«Управление калужского троллейбуса» получило с завода еще 20 машин. Сейчас на автобусы оформляют необходимые документы, сообщил в эфире «Ника ТВ» директор УКТ Вадим Витьков.

Планируется, что они будут работать на маршрутах №8 «Кирова - Ольговка» и №41 «Кирова - Ждамирово».

Напомним, с ноября также в Калуге начали ездить новые троллейбусы. До конца года их будет 22. Еще 31 троллейбус поставят в город до апреля 2026 года.

транспорт
