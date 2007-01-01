Расписание электричек изменится на выходных

О проведение ремонтных работ предупредили в «Московской железной дороге».

На станции Латышская в ночь на 8 ноября будут менять стрелочные переводы. Работы пройдут с 23:50 до 7:30.

В это время движение поездов на участке Латышская – Ворсино организуют по соседнему пути в реверсивном режиме. Это отразится на расписании.

Пассажиров просят заранее узнавать время отправления и прибытия электричек на вокзалах или сайте РЖД.