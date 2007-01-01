Калужанка осталась недовольна работой транспорта по утрам

В четверг, 6 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с разобраться с работой автобуса №26 в утреннее время.

По её словам, раньше автобус ходил по расписанию каждые десять минут, сейчас его приходится ждать по 20-30 минут.

— На остановку «10 школа» транспорт приходит битком, люди друг на друге, невозможно с ребенком доехать. 26 ходил раз в 10 минут. Еле-еле можно втиснуться в троллейбус через переднюю дверь и под крики водителя двигаться дальше, - рассказала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В утренние и вечерние часы пик наполняемость общественного транспорта на всех направлениях в городе максимальная. Автобусы и троллейбусы ходят согласно расписанию, за исключением небольших задержек ввиду дорожной ситуации.