Авто и транспорт

В Калужской области у водителя забрали «Mercedes» за пьяную езду

Евгения Родионова
06.11, 19:27
В четверг, 6 ноября, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о вынесении приговора в отношении 44-летнего местного жителя за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По словам прокуратуры, мужчина управлял автомобилем в пьяном виде.

— В феврале 2024 года в Малоярославце мужчина управлял автомобилем «Mercedes-Benz ML 350» в состоянии алкогольного опьянения до остановки сотрудником ГИБДД, - уточнили в ведомстве.

Ранее водителя уже штрафовали за езду в пьяном виде.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с вождением транспортных средств.

Автомобиль конфискован в доход государства.

