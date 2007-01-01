В Калужской области отремонтировали 20-километровый участок дороги
Работы завершены на дороге между трассой Калуга - Вязьма и Мосальском.
- Уложено новое асфальтовое покрытие, восстановлены остановки и заездные карманы, - рассказал в четверг, 6 ноября, министр транспорта региона Александр Шпиренко. - Также установлены дорожные знаки и нанесена разметка.
Барьерное ограждение установили на вираже в районе деревни Тарасково.
Всего в этом году в Калужской области запланирован ремонт 205 километров дорог.
