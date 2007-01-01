В Калужской области мужчина лишился водительских прав из-за наркологического заболевания

В среду, 5 ноября, прокуратура Козельского района сообщила о лишении местного жителя прав на управлении транспортных средством.

По словам ведомства, 38-летний местный житель имеет противопоказания к вождению.

— Было установлено, что мужчина состоит на учёте у врача-нарколога с заболеванием, являющимся противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о прекращении прав гражданина на управление транспортными средствами.

Мужчину лишили водительских прав.