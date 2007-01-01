В Калуге просят организовать пешеходный переход на Правом берегу
С такой просьбой обратилась жительница Кошелева.
По ее словам, проблемы постоянно возникают у пешеходов в районе домов №1 и №25 на улице Амелина.
- Всегда стоят машины, и при переходе проезжей части не видно заезжающих и выезжающих машин, - пояснила она.
В городской управе ранее отвечали, что в этом месте установлены знаки «Жилая зона», пешеходы имеют преимущество, поэтому отдельно переход организовывать не будут.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь