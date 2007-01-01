Афиша Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге просят организовать пешеходный переход на Правом берегу
Авто и транспорт

В Калуге просят организовать пешеходный переход на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
05.11, 13:46
0 197
С такой просьбой обратилась жительница Кошелева.

По ее словам, проблемы постоянно возникают у пешеходов в районе домов №1 и №25 на улице Амелина.

- Всегда стоят машины, и при переходе проезжей части не видно заезжающих и выезжающих машин, - пояснила она.

В городской управе ранее отвечали, что в этом месте установлены знаки «Жилая зона», пешеходы имеют преимущество, поэтому отдельно переход организовывать не будут.

