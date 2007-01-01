Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В калужской деревне просят решить проблему с гонщиками

Евгения Родионова
05.11, 12:30
В среду, 5 ноября, жительница деревни Ильинка города Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой принять меры с превышением скоростей по улице Центральной.

По её словам, совсем недавно после долгих лет ожиданий установили знаки ограничения скорости 40 км/час, но это никому не мешает гонять на запредельных скоростях.

— Наша деревня расположена между городом и деревнями Жерело, Григоровка и базой отдыха Лаврово-Песочня. Поток транспорта, идущий через нас, очень плотный. Дома от дороги близко, аэродинамический шум как от взлетающего самолёта. А люди ходят по обочинам в магазин или на остановку, дети утром идут на школьный автобус. Домашние животные погибают на дороге. Помогите нам, пожалуйста, успокоить гонщиков. Может быть установить камеры видеонаблюдения или искусственные неровности в районе остановок?

Администрация города Калуги дала комментарий по ситуации:

— Установка искусственных неровностей и камер невозможна из-за отсутствия оснований для этого по закону. По вопросам соблюдения ПДД обратитесь, пожалуйста, в ГАИ.

Партнёрские новости
