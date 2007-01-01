Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге пробка собралась на улице Московской

Дмитрий Ивьев
05.11, 10:43
Утром в среду, 5 ноября, авария произошла на перекрестке с улицей Кирова.

Движение по Московской затруднено от перекрестка с Баррикад.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

