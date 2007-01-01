Афиша Обнинск
Авто и транспорт

Калужанка попросила увеличить количество терминалов для оплаты в автобусах

Евгения Родионова
05.11, 11:05
Во вторник, 2 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой увеличить периодичность движения маршрута №74 «Бушмановка-Комарова».

По её словам, одного раза в два часа недостаточно, особенно в сезон учебного периода.

— В выходные дни на работу не уехать, водители маршрута №75 перед носом закрывают двери, не дожидаясь пассажиров. Неоднократно наблюдала, что дети оставались у школьной остановки, так как маршрут переполнен. Вечером с 20:00 до 21:10 уехать нет возможности, - рассказала о проблеме женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Руководителю транспортного предприятия, обслуживающего маршрут №75/74, поручено взять на строгий контроль соблюдение расписания движения. Когда двери автобуса закрываются, водитель уже не смотрит на остановку, так как он готовится к совершению маневра. Ему нужно следить за потоком машин, чтобы не создать аварийную ситуацию. Увеличение количества единиц транспорта на маршруте №74 будет возможно при проведении улучшения транспортной сети данного направления при наличии финансирования.

