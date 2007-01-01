Калужанка попросила увеличить количество терминалов для оплаты в автобусах

В воскресенье, 2 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества терминалов для оплаты.

По её словам, двух- трёх терминалов только на входе в автобус недостаточно.

— К терминалам, установленным на входе, нужно добавить ещё в глубине салона, чтобы не сдерживать поток входящих пассажиров. Так как все оплачивают проезд на входе считывание одной карточки занимает порядка семи-десяти секунд и бывает не всегда срабатывает. Потом пока операция сбрасывается, время увеличивается. Если 2 человека зашло, это ещё нормально, но утром большой поток людей, это значительно увеличивает время.

— В Санкт-Петербурге, например, пассажир имеет возможность оплатить проезд не только на входе, но и в салонах, именно через терминал оплаты и это очень удобно, - добавила горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Новые троллейбусы уже оснащены дополнительными терминалами: их в салоне пять штук. В будущем рассмотрим возможность приобретения и автобусов с большим количеством терминалов для оплаты.