Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калужанка попросила увеличить количество терминалов для оплаты в автобусах
Авто и транспорт

Калужанка попросила увеличить количество терминалов для оплаты в автобусах

Евгения Родионова
05.11, 10:45
0 304
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В воскресенье, 2 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества терминалов для оплаты.

По её словам, двух- трёх терминалов только на входе в автобус недостаточно.

— К терминалам, установленным на входе, нужно добавить ещё в глубине салона, чтобы не сдерживать поток входящих пассажиров. Так как все оплачивают проезд на входе считывание одной карточки занимает порядка семи-десяти секунд и бывает не всегда срабатывает. Потом пока операция сбрасывается, время увеличивается. Если 2 человека зашло, это ещё нормально, но утром большой поток людей, это значительно увеличивает время.

— В Санкт-Петербурге, например, пассажир имеет возможность оплатить проезд не только на входе, но и в салонах, именно через терминал оплаты и это очень удобно, - добавила горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Новые троллейбусы уже оснащены дополнительными терминалами: их в салоне пять штук. В будущем рассмотрим возможность приобретения и автобусов с большим количеством терминалов для оплаты.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhSZFkyMjY5eERxc2Yvd0tzcWpheHc9PSIsInZhbHVlIjoiT1FzZ2lUbXlTZmNVek96cXdpemdEbVY5cXJhSmhxc1RlM3BNR2FCRFo5MVNpeVphYWlUQXVpR2F3NUtneWpHN3lBN29JdGlKcWFmRmRjUkNkcXJ6R1dERGJ3UzFzVE53VFpNeHdKTEQ4Rmc4M09MRGVMMExscHhrSldXUUp5QXRpQitmOENEY2ZhWEE3N00xM0tBK0czVWNUNTBvbHhZOVYveWtLY1ZFS0tFSWhhTXZ2dWhieE9HeE1YOHl1b2NpeXZtT1BTQnlFTW1EZFhTV0RobkFXUXJVSjl4bmMxZzFmeFczSjZDakttcFJQN2RWS00xQk1yUFovYmxmMGtCYTJtUDZRVVcwRm9rN3lkUWgvVzVCdFVjZldiYi8yTjhKaVVDWlIyMjdycnVERE8wSm93S0JaVWdua1FiejRGbjZxbEVhdFd4aDYyazBsanFVZ0hRUXVESGlyU3owSmkvT1lWUnZuYmU0dEpyaUxMZjhPVUpxYVA2YnZUUEQ3bmVXSldMcDFUa0FKSmFSL3hXWngzL0FRVUkxNUFVVU9IM0RaTWtzMEtEMmlBR2VOZGtENWMwWXhsU3Q3K3hRc3Z4ayIsIm1hYyI6ImE1NGE1MDNmYTAxOGQyM2NlYjBlYWIxMmQwZTYyY2JmMDIzNDE5YTM1NGExNjBjOTk5MDcwNzkxMDZiNmJiNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5GZlFLd2Z5MjVEZ3cvc2xSSUVTMWc9PSIsInZhbHVlIjoiaFpUMXJrWVlhekFtMDVZKzI5b21ycjlFTUVDYWJ4OUpseW5veVNqS0RJa1Nlc0RLWjRaMHNzY2tlTElRWityc0lmT2NKYlFDU0w3aGJNZEF4YTRQNXVhMkh1MkhlSVFJRU55QjFKK3pUUmN1bWNnamNvc1BaclE1TmdVL3RZYkFRYXZzMUdPKzQ0eEpuZ2haSGZZUnp2VGZnbDBHVGVZQjZ6U3Z6Q05iRFNYWmYyOCtqQmdVTlVZS3BZeWhUSklIekhSdGdWN0htaFZ4UTkrdEgxQWNqK3p4R3dDL0FpdHg2aFNYZDZTbWZCaW4vanhyQXlvQXhQUG1MeWR0YSsvSWg0M2x6aHZaaUVSYWFRMy84ZkpFeGtyTnBrRjhhWTUxbGJEMGxEYTFvWk55a0h5cFNDQzlid2VOUjF5bFp5Z1MwM1hjMW01bjJQRlZTQmxHc3hUTFlXUnlCdG5pWWNhSHZoRyt1MWFzQkJocWtmK2ZNYk5lOW45dnNoYmNTaWpIV0VDRWxienR2L3ZkeGdCNmNlNy9GaEdkN1cyRjl4djIzR25BU3FaRUMva1lBU1UvL3FsdiszdE1vQkpHcHNQelRGZHlTQ0NLMEREd0FuRGR6b0p2ZEx5Q3E0NkJEV3p6Y1FhOHpPZ2Jpa2QvYjNjZnZPVXY4eHVFaWpDRHhjWVpFRDRTbHgwMkxaL1ZHY2ZRN05mVjJ6RjdWSm0rYnpxZ3pGS1UzSHNKelBoenRxRklVSU1FNG5WREVVUXF2Wjk1alZsZHRCaHR1Nk53OHhuZlhyUURLdDJYK0NHNnlBVUlJaDRWODJ1aDVxK2xRUDJ2QVdXRWllSUhlVzNyT0FzeCIsIm1hYyI6ImVlZTM1ZDA3ZTFjMDlhYmFjYzlmMjc1N2QxOTU3ZTdlZWQzOTE2ODlhNWI0ZGQzMjQ0ODQ0NzI2NTg1ZWU4YjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+