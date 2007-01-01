Владислав Шапша оценил новые троллейбусы в Калуге

В Калуге на маршруты вышла первая партия новых троллейбусов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Машины уже начали перевозить пассажиров на 10-м маршруте, а на первом и 17-м пока проходят обкатку.

Глава региона вместе с главой Калуги Дмитрием Денисовым лично совершил поездку на одном из новых троллейбусов. По его словам, транспорт отличается плавным ходом, низким уровнем шума, в салоне установлены климат-контроль, электронное табло и USB-розетки для зарядки гаджетов. Также он отметил, что благодаря системе видеонаблюдения, которая фиксирует пассажиропоток, проехать без оплаты будет затруднительно.

После ознакомительной поездки губернатор поручил учитывать мнение жителей при распределении новой техники по маршрутам - на одних направлениях требуется обновление подвижного состава, на других - его усиление.

На сегодня в Калугу поступило 14 троллейбусов марки «Авангард». До конца года ожидается ещё 22 единицы, а в 2026 году регион получит дополнительно 31 троллейбус. Закупка стала возможной, в том числе благодаря списанию бюджетных кредитов.