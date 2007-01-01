Афиша Обнинск
Авто и транспорт

Калужанин предложил сделать яркую разметку на окружной дороге в Пучково

Евгения Родионова
02.11, 11:53
0 356
В воскресенье, 2 ноября, в нашу редакцию обратился житель Калуги с с просьбой установить дорожные знаки и более яркую разметку на перекрёстке окружной дороги в Пучково.

По его словам, ранее проезд на данном перекрёстке был иным.

— Теперь же движение по полосам немного изменилось, но многие участники движения пересекают данный перекрёсток по старой схеме. Хотел бы попросить дорожные службы Калуги установить знаки и сделать разметку ярче, - попросил калужанин.

— Я уже несколько раз чуть не попал в ДТП, - добавил мужчина.

