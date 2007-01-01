В Калужской области мужчину лишили водительских прав из-за психического заболевания
В субботу, 1 ноября, прокуратура Мещовского района сообщила о лишении местного жителя прав на управлении транспортных средством.
По словам ведомства, он состоит на учёте у психиатра.
— Мужчина состоит на учёте у психиатра в районной больнице с заболеванием, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами, - пояснили в ведомстве.
Прокуратура направила исковое заявление в суд о прекращении действия водительских прав гражданина.
Суд удовлетворил требования прокуратуры.
