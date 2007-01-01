Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области мужчину лишили водительских прав из-за психического заболевания
Авто и транспорт

В Калужской области мужчину лишили водительских прав из-за психического заболевания

Евгения Родионова
01.11, 19:14
0 184
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 1 ноября, прокуратура Мещовского района сообщила о лишении местного жителя прав на управлении транспортных средством.

По словам ведомства, он состоит на учёте у психиатра.

— Мужчина состоит на учёте у психиатра в районной больнице с заболеванием, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила исковое заявление в суд о прекращении действия водительских прав гражданина.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZQMDRYWFN3N2hhcVBZYjEwZVRSN1E9PSIsInZhbHVlIjoiYTErK2l1Z01Femp2SXlVZVJIcFdjQ3g5bndkOXFkcDhGS3JQVVVZT1E2Q2FpUlRHVmY5VmlSMU5WVmhLRUdVMld6NXBRZXBhSnhlU3FwK0s3RldDU2xGeWFpR1R5bEs1SnRvdEF3R25ZUzdNRGhQTjNKa1dwWEMvSmtBcVNHUVBKUHdCL3JYQ0xBU0Q1VlVjSjNkdml4cU9yTGpDRlNGWm1VREc0VWpuWGdrN2hkV2ZtYjNFRlorZ1A1NzN4VHR6TmFOcnpTU1dPTWpHVEhHZWJVTnIyQjdwSmpXeDRMNXl3NEJsZ0NkNm1FUUxYcWs3R3h6THpPdU1QeTMxNTFmV1dCLzEzWVZodVl0TE9VR2xuOGlGQU5MaDdCbS8rZTRtMnpCVUNVYm5wOGQrZVlaMEJRSW5Ea0kySmFVbFErbUVSZU4yckZqS1ovYWZST3lweW5TWDA0aXl0VWxiZTh1MHp4dEJrai80RHNneC8zRXFrQ3hkczVsNU5OaDBwVVppSk9ZcUlwTFh6VkJFTDhkNVFrSVJNZm9TeE9TRGZSMG0rSE5wMTdITUVkY3RjTkdZZmJvMGxRWnpvRXVjZThkNCIsIm1hYyI6IjY4ZTY4MTc4N2RjOWExYWRmODJmZmI4NGY2MGI5ZWJmM2NmNDcwNjQwNTE1ZWU1ZGM1Njc0NDVkYTNiYjZjOTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktDbnFZRWRaQjhYeTNzZ0Uvd1NqSVE9PSIsInZhbHVlIjoiV0Q2M1JXT0p1R1JhU0tGNmFIeW5JUmZTWXpMWkk2SHc3SldWdU1OZmJYVmFyQ0FtYmJNWVFPUXFQMXJVWWtrNWtBeEh6cHJCbHZucm45TTJrZTJvemJuekdRVEtHcFpXK29vcG10M1pyM3E2QWVVQUxTRTM3Q3Qxc00rQjhKeUc4azJuUzBVdGxTUitPS3RGQ083bzgrU3FQQXhCdjdEWnNBT1NUQ29PVVo5YmhhT3FPTWZnNkcvWk1lYy9nUWY3NTdBSTBMeHRWK2d1TFBVb0tZRmxkblVyY0d5NWRSaHVWSHFzMkZ4V296OHd6SXYxTEttS0xHdVpJcWhYY2FRbFUvNDl6RnRXWlpnMVJJRzloNm4yK3BHb2laeVJ3SUtCSHJwOU93Y281allMY3EyRGJuSE83WU54QytEWGxZREo4Ty8rZzJQZG53bG5RRHExa1Z2MDVlcFdpRHorQytKNEVNVURkd29oZXRmNVVLWXhmRVlySEROSFo3bUxSNXJmRURNZlNscWp5MERpTk1UNWpRRjU3bGNLa29qVUJrMnpZWEx0NytIcmdEbjJZTHpPd1dTQkhzUzQzRVBkdXZ5YVlUZ3NIdEVxcVpLTEJyZlZra1RJTi9MM2pWVU9GVHZEV2VnUktsUTBmVE9EZ3hJT0NmUWgrazJOZkZMbHBJT0duSi9JZlB6VENCN1JnMEhnYXlISXYrcWZCN3V4WmRPK1k0czNrMTZ6RTlRQXhqbTM3WEF1aS9tSVBzVThKQkNPdXRrbTJXY2VLWTR6YzkybjlOUFBPT1B6TkNZZ3UydUM0RXo0U0dlVWRpd0RQR1I1d3dGMmFnbzd2UTNnbWdsKyIsIm1hYyI6IjNiNGFiYjhkOWM4Zjg5YzNkY2QwOTQ3YzgxODdlMDhjMWExMzYxMjA0YTgyNjY4MzE2YTVkMGFjYzEyODM3MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+