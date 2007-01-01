Весовой контроль на дороге Калуга – Ферзиково заработает в тестовом режиме

С 10 ноября по 10 февраля следующего года автоматический комплекс весового и габаритного контроля транспортных средств будет работать в тестовом режиме.

Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

Информация с рамки не будет направляться в контрольно-надзорный орган, пояснили в министерстве.

С чем именно это связано, пока не уточняется.