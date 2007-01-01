Стало известно, где в Калужской области заработали новые дорожные камеры
Комплексы фотовидеофиксации введены в эксплуатацию, сообщили в субботу, 1 ноября, в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Опубликованы адреса:
- Калуга, ул. Тарутинская, д. 112,
- Калуга, ул. Советская, д 45А, в районе пешеходного перехода,
- Калуга. ул. Маршала Жукова, д. 39, в районе пешеходного перехода,
- Калуга, пересечение улиц Ленина и Пролетарской, в районе пешеходного перехода,
- Калуга, ул. Баженова, д. 2, в районе пешеходного перехода,
- Калуга, ул. Чичерина, д. 22,
- Калуга, ул. Гурьянова, д. 28,
- Калуга, пересечение улиц Московской и Калужского Ополчения,
- Таруса, ул. Ленина, 105,
- Обнинск, ул. Курчатова, д. 6, в районе пешеходного перехода,
- Обнинск, ул. Блохинцева, д. 5,
- Обнинск, ул. Аксенова,в районе д. 4Б по ул. Королева,
- Дорога Малоярославец – Боровск, 17-й километр,
- Трасса А-130, Малоярославец, въезд со стороны Москвы,
- Трасса А-130, Малоярославец, въезд со стороны Кудиново (камеры в обе стороны),
- Дорога Р92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» - Козельск, 15-й километр.
- Дорога Мстихино – Индустриальный парк «Росва», 4-й километр,
- Мосальск, ул. Революции, д. 33,
- Трасса А-130, деревня Воробьи, Жуковский район,
- Трасса А-130, Кудиново, Малоярославецкий район.
