Стало известно, где в Калужской области заработали новые дорожные камеры
Авто и транспорт

Стало известно, где в Калужской области заработали новые дорожные камеры

Дмитрий Ивьев
01.11, 09:56
Фото: ЦБДД.
Комплексы фотовидеофиксации введены в эксплуатацию, сообщили в субботу, 1 ноября, в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Опубликованы адреса:

  • Калуга, ул. Тарутинская, д. 112,
  • Калуга, ул. Советская, д 45А, в районе пешеходного перехода,
  • Калуга. ул. Маршала Жукова, д. 39, в районе пешеходного перехода,
  • Калуга, пересечение улиц Ленина и Пролетарской, в районе пешеходного перехода,
  • Калуга, ул. Баженова, д. 2, в районе пешеходного перехода,
  • Калуга, ул. Чичерина, д. 22,
  • Калуга, ул. Гурьянова, д. 28,
  • Калуга, пересечение улиц Московской и Калужского Ополчения,
  • Таруса, ул. Ленина, 105,
  • Обнинск, ул. Курчатова, д. 6, в районе пешеходного перехода,
  • Обнинск, ул. Блохинцева, д. 5,
  • Обнинск, ул. Аксенова,в районе д. 4Б по ул. Королева,
  • Дорога Малоярославец – Боровск, 17-й километр,
  • Трасса А-130, Малоярославец, въезд со стороны Москвы,
  • Трасса А-130, Малоярославец, въезд со стороны Кудиново (камеры в обе стороны),
  • Дорога Р92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» - Козельск, 15-й километр.
  • Дорога Мстихино – Индустриальный парк «Росва», 4-й километр,
  • Мосальск, ул. Революции, д. 33,
  • Трасса А-130, деревня Воробьи, Жуковский район,
  • Трасса А-130, Кудиново, Малоярославецкий район.

