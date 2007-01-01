В Калужской области привели в порядок дорогу
В пятницу, 31 октября, прокуратура Мосальского района сообщила о решении проблемы с автомобильной дорогой в деревне Савино.
По словам прокуратуры, дорога находилась в плохом состоянии.
По трём улицам дорожное покрытие имело колейности, ямы и выбоины, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура обязала администрацию Мосальского района решить проблему с дорогой. Автомобильные дороги приведены в нормальное состояние.
