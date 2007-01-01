Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области привели в порядок дорогу
Авто и транспорт

В Калужской области привели в порядок дорогу

Евгения Родионова
01.11, 08:50
0 100
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 31 октября, прокуратура Мосальского района сообщила о решении проблемы с автомобильной дорогой в деревне Савино.

По словам прокуратуры, дорога находилась в плохом состоянии.

По трём улицам дорожное покрытие имело колейности, ямы и выбоины, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура обязала администрацию Мосальского района решить проблему с дорогой. Автомобильные дороги приведены в нормальное состояние.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJNL2FlTklYV0tKbWlZVEt4TDNSOGc9PSIsInZhbHVlIjoiemVLZ3VweitpaEc4R2k5REFjQXFEWWZsQXk0anA0WGpPQ1RPRGhDb080TWJSVzFBeXJpaTZFZnRxMTgxdkx3NHRTbXRaampxMEQ3T0ZidnU0QmtldUdpbkZVcUNjdVIydGxsSE5FSjZIYXZsbkgrZmhYckhZWUJzZEhZRjBkWEhxQUxUWjk2WWVwdVFBamhuVHlMSkJIbUhIQnBJT1JhUHJKU1lwL0JjbWJuNDcraXZ1Ny9UZC9OcDRrMWIwR1BUcExlYm1WV1JxVmZUOUhBZlZiUUZmSGp4T2FwUklVU2JzcnFKejYrbmI2c3QvMVkrWnNSQWlwQXhWRkJjWk1yWnFlVUxPazNreGN3QUpQdEVYbVhtZkl4WHhYbTVYNHBPRnhlS1NSVjcvSzd6MEJIclpOb2hZQUVrN1pYcFVmNEZ1Q3RPRFpwZSttS1VjWnFKbnhON2dTSzZiaU9SSGlHSFdsUkJxL0tnZnJMcU1nNzdJMEFJTVhUektueHFmb0Jjc05oSnpMQ2hUczkvaERKWTgxN1FXb2tmZW1jMTNWVGJGU2NMSWJ0M1l0MnFWajVLK2NxQkNocWgxNXUrSzI0KyIsIm1hYyI6Ijk1YmUyOTMzNjBkZmQ0ZTZkNmEyYmUyMzQ2OGVjMTdlNjllNzA5ZDdiYzMwZGMxNzZhNWU3N2VlODA5YWExZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilg3dFVUWEI4VG1YZU1BN0x1VkEzWXc9PSIsInZhbHVlIjoiTG9JUkZuMTAwZzJVbmRrclFSaXZOM1VFaWFoY2ZSZHh6czhYRkxkUXBiclNiSXJ4OXkybzVWaEZYL2ZybnppbmVmcEdKbWhHZlhZTk9naWl1K0dwVGh4UjRoeW5RbEwreEE1eG0vVEtqTmVOb0luaStPVkI1MHFRZUMvOVFyMjRWYUczLzU2WnQxSEpPOXcreUl4S0ZLMlcxbWhDempyVS9LM0ZaUkF6ajdYWk85QlIvOEl6Y05tVklsWnFvVWNTb2oyMEhvUlJkdVg4QnQ5VWpZWmhzTUZsVjlHS1RjdjNLYW1vRGhlRnNMQ0x3YnNoSWdjNjU0M1Q0bzdBS05iWUpWZHNucDE2VlNPS3lGc01jNk13VmdYTUlwZWJ1UjRlM3lSMHAxMGx5WWNXQmJFTFluNis3NitHbVREYmNRT1pYTm1IcVJOYk5idnQrNTdRZXl3L0hMS2RQQ050WkhNclg4YUFadmZNOU1kQzZUN3JEcitMQ3F2UUNqTStNWUxCNVRiSlhKMXYvaFpNeC9VQzYyOE1JTGVCc3pUbTJlVjhBVlViRWRMRk11Y1pSTGFpbTFYcFdtZXcyZUFxNUVkbkZkKzJJRE1VTmRqMGNsUUpNU0plbG9LYmM1NFNoQkszak5RbCtSNnVtQ2R2Q01uTFNiVDZwTjdSbzdFdFYzR2FzbGFwVGcybWxWVUxlb3dZUmFDN2Z4SWtCWXZWdkRnOGxMQ2YzQ0tPWU5TZm1ER3VGRUM0VmxmTjZQTEdCOVg1ZzJCVEVneWZ1cDQvblQvSHp5RE1MZCtnazFqNXhRdk1mRmN6c3lKUHVqVCtuWHdkUldtTXNOZS9rRnp4ZGEyRiIsIm1hYyI6ImZjNjI4YjhjNWVmYmZkMDYzMjIwZWQxMjNlNjc4NWJmNmMzM2UxY2ZmOWQxMjgxODVmZDVhOThkNzI0OWJiN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+