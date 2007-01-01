В Калужской области установили еще 21 дорожную камеру

В пятницу, 31 октября, министр транспорта региона Александр Шпиренко сообщил, где заработали комплексы фотовидеофиксации.

Девять камер установлено в Калуге на улицах Тарутинской, Советской, Маршала Жукова, пересечении Ленина и Пролетарской, Баженова, Чичерина, Гурьянова и на пересечении Московской и Калужского Ополчения.

Три комплекса заработали в Обнинске на улицах Курчатова, Блохинцева и Аксенова.

Также камеры начали фиксировать нарушителей на дороге Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов, на нескольких километрах трассы А-130, на дороге к индустриальному парку «Росва», в Мосальске на улице Революции.