Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области установили еще 21 дорожную камеру

Дмитрий Ивьев
31.10, 11:06
В пятницу, 31 октября, министр транспорта региона Александр Шпиренко сообщил, где заработали комплексы фотовидеофиксации.

Девять камер установлено в Калуге на улицах Тарутинской, Советской, Маршала Жукова, пересечении Ленина и Пролетарской, Баженова, Чичерина, Гурьянова и на пересечении Московской и Калужского Ополчения.

Три комплекса заработали в Обнинске на улицах Курчатова, Блохинцева и Аксенова.

Также камеры начали фиксировать нарушителей на дороге Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов, на нескольких километрах трассы А-130, на дороге к индустриальному парку «Росва», в Мосальске на улице Революции.

