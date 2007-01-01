Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области откладывают ремонт дороги из-за погодных условий

Евгения Родионова
31.10, 12:30
0 112
В пятницу, 31 октября, жительница Ферзиковского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой прояснить ситуацию с ремонтом дороги Ястребовка-Ферзиковское.

По её словам, завтра день сдачи работ, которые ещё даже не начинались.

— Мешала плохая погода, дождались, чтоб она стала еще хуже? Откуда появляются даты? На прямом эфире в сентябре губернатор сообщил, что данный ремонт под контролем и 1 ноября будет результат. 20 октября сказали, что до конца октября подрядная организация приступит к ремонту, - рассказала о проблеме местная жительница.

Администрация Ферзиковского района прокомментировала ситуацию:

— Ремонт ещё не начался. Подрядчик сообщил, что приступят к ремонту дороги, как только установится погода и прекратятся дожди. 1 этап работы согласно муниципальному контракту до 30 ноября.

