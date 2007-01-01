Житель посёлка Калужской области предложил организовать переправу на катере через Оку

В четверг, 30 октября, житель посёлка Дугна в Ферзиковском районе оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом: когда сделают мост через Оку в Дугне.

По его словам, понтоны выволокли на берег и ничего не делается. Людям невозможно попасть на работу в Ферзиково.

— Приходится ездить через Калугу, 60 километров туда и обратно. Но почему не организована временная переправа на катере? Всегда так было до этого. Люди страдают! - пишет местный житель.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Понтонный мост один раз в пять лет разбирают для освидетельствования и проведения диагностики. После этого его отремонтируют и к маю установят вновь.

