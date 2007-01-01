Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области суд вынес приговор виновнику ДТП с мопедистом

Евгения Родионова
30.10, 16:03
В четверг, 30 октября, прокуратура Перемышльского района сообщила о вынесении приговора 47-летнему жителю Тульской области. Мужчину признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений водителю мопеда в результате аварии.

Как установили в суде, в результате дорожно-транспортного происшествия 43-летний мужчина, который управлял мопедом, получил тяжёлые травмы.

— В июне 2024 года на автомобильной дороге 1Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля «LADA Vesta» при выполнении маневра не пропустил водителя мопеда «Racer», - уточнили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.

