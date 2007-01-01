Афиша Обнинск
Новость дня Авто и транспорт

Самолет из Екатеринбурга опоздал в Калугу на восемь часов

Дмитрий Ивьев
30.10, 14:20
Пассажирам пришлось проявить терпение в четверг, 30 октября.

Из-за ограничений на полеты, которые дважды вводились в Калуге в связи с атаками беспилотников, нарушилось расписание рейсов.

Самолет из Екатеринбурга должен был прилететь в Калугу в 3:20, но приземлился лишь в 11:27.

Вылет рейса в Казань был перенесен с 4:10 на 13:50.

Задержаны также рейсы в Санкт-Петербург, Калининград и Сочи.

