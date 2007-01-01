В Калужской области завершился ремонт моста

Работы проведены на мосту через реку Калужка в Ферзиковском районе на дороге Калуга – Таруса.

- По этому мосту идет большой поток грузового и пассажирского транспорта. А трасса соединяет жителей Ферзиковского и Тарусского районов с областным центром, а также обеспечивает выход в Московскую область, - рассказал 30 октября министр транспорта области Александр Шпиренко.

На объекте восстановили конуса береговых опор и заменили пролетные балки. Обустроили водоотведение, уложили новый асфальт и смонтировали новые барьерные ограждения.