Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области завершился ремонт моста
Авто и транспорт

В Калужской области завершился ремонт моста

Дмитрий Ивьев
30.10, 11:07
1 599
Работы проведены на мосту через реку Калужка в Ферзиковском районе на дороге Калуга – Таруса.

- По этому мосту идет большой поток грузового и пассажирского транспорта. А трасса соединяет жителей Ферзиковского и Тарусского районов с областным центром, а также обеспечивает выход в Московскую область, - рассказал 30 октября министр транспорта области Александр Шпиренко.

На объекте восстановили конуса береговых опор и заменили пролетные балки. Обустроили водоотведение, уложили новый асфальт и смонтировали новые барьерные ограждения.

