В Калужской области просят водителей делать остановки на маршруте
В Калужской области просят водителей делать остановки на маршруте

Евгения Родионова
30.10, 10:50
В среду, 29 октября, жительница Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой навести порядок на маршруте до Больших Козлов.

По её словам, некоторые водители не останавливаются и говорят, что на карте нет такой остановки.

— Приехала комиссия, поставили остановки, а водители не останавливаются. Что за отношение к людям? Между остановками очень большие расстояния. Помогите, пожалуйста, чтобы люди час пешком с сумками по темноте не шли, - написала женщина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Остановочные пункты «Лесхоз», «ФАП», «Большие Козлы» и «Контора», внесены в маршрут Калуга-Большие Козлы-Мужачи. Мы указали перевозчику на необходимость остановки на данных остановочных пунктах автобусов по маршруту.

