В среду, 29 октября, Кировский районный суд Калужской области сообщил о вынесении приговора в отношении 39-летней местной жительницы. По словам суда, она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В мае в ночное время женщина управляла автомобилем Kia Spectra в Кирове. Освидетельствование показало 1,340 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает установленную норму. Ранее, в апреле 2023 года, она уже привлекалась к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и была оштрафована на 30 000 рублей и лишена водительских прав на 1,5 года, - рассказали в органе судебной власти.

Суд учёл признание вины и наличие малолетнего ребёнка. Назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ, лишение права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Также конфискован автомобиль.