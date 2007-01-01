Афиша Обнинск
Авто и транспорт

Калужских детей повезут в школы на новых автобусах

Дмитрий Ивьев
29.10, 13:11
0 165
29 октября в Калужской области состоялось самое масштабное за последние пять лет обновление автопарка предприятия «Школьный автобус» - водителям передали 37 новых машин.

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, «Школьный автобус» - крупнейшее транспортное предприятие региона, работающее уже почти 25 лет. Оно обслуживает 292 маршрута общей протяжённостью около 35 тысяч километров и ежедневно перевозит более 12 тысяч детей - в школы, на кружки, секции и экскурсии.

- Порой от жителей поступают просьбы отремонтировать дорогу, по которой ходит школьный автобус, - прокомментировал также губернатор. - Прошу местные власти внимательно относиться к этому вопросу, содержать такие участки в порядке.

