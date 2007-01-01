Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калужанин пробил шину на улице Достоевского
Авто и транспорт

Калужанин пробил шину на улице Достоевского

Евгения Родионова
29.10, 13:31
0 507
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 28 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести ремонт ям по улице Достоевского.

По его словам, он пробил шину на дороге.

— Обратите внимание на улицу Достоевского. Попал в яму возле ресторана и пробил шину.

Городское хозяйство Калуги прокомментировало ситуацию:

— Рассмотрим возможность проведения ямочного ремонта до конца года.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
14 оценили
7%
0%
0%
0%
0%
93%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVDS1Z5aGtVSG80bFAyZFpRa2xpZFE9PSIsInZhbHVlIjoiZktpcldpSmxmNkJWNW10c1ljQVI3Z1JPVU4wbFdubGRSa2ZwbU54aTdhUk5RcWhkVGhqMStPbWZSSFFleEdpVXJ4d09nd3ZOcXdZTnB3Qi9hY21reE9iTGdNaWVvMmhPeUZ4RFpJbEREQnY3b1lKazlDMHVlRGZOZjI2WitVU2pwdnZXaWl0dFI4NHRSUDhQSDJUOWw2U0pmdmFScDlFQ3BmU1UyNWFxeVUzUVFGTGYzQkk0MkozYUJxVzRDZzJzVkN6RUFuUUxvVm4yNHdVQ3JHN00wSnVTbFBUTDhCc1dIa2F1QisxaEZXMnlSSE12RE1tSUZVVmp6ZzVIZnZZRGdtUFpBMm5nQ2hKc0ZEdTZDRlJ0bXFqYlVobG41d2lzMDl3RnNuZFNCNkRpdjdWTmxMVEpuak00anI5d1NSWXZxLzdSNjRCTngxQVhXS3cwSithQjA0ZllxZytRM3VyZjdCclJSN051aUIxRDlINGVYV1dqTnB2OXc3M3BISGRRR2dtU0VzeDJBeUE3MFdiYXNlcHJJeTFuVnlkeloyVnVVNUhEdXNPaElTZWhTREsramx4MTkxUjB2Zlh3bEtJbyIsIm1hYyI6ImNiNDgzNGUxYzRmOTJmNDFlMTMxZjdiM2VjMjVlZmVjYzNkMjZmODM2YTNkZjU2NzliN2EwZGQwYzE3ZTIwNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJTWko1QTByRzlYeWlQb3FYNnVDMXc9PSIsInZhbHVlIjoibTl6ZzFWN0ErWlZzQmx1NHphVEw1bTJUbUJhSllrUjl1dzBjREZGL3BDRVdZek1tOXdML0M4RzhxK0FzVjNOM2E0eVI2bnN2b1R3Ykw0dDlidDBMNzgrMEV2V0x4VWdMQmQ2elJlVUZpOCs2OGZhKzUraGdQRjMzNkZkZ3dIR3dBV09PMTN6djZEbkJEZkkvVE5jUFpvaXE5WXFtNGUwa3BBaEtzU05iWHJ1YjVnd1hVd2RQcUlvemVudk13K2o0VmMzZTBHZERCNTlOSW1tRTVGSzlFRHRYM3VHVFFlbEU5Mm9JbjFJckhJUEp2UlF2L1ZvaVpZMlh6VytBT0RzdDRyWXpVd2gyUmh0eFF0Y0lyVXI1L3ZxWGN5T1oxaUhVNlpTam5xNmM5bXNJQ2djZzByS01MbVJlNDgvUmRJTldid3NUa2dabGt2QlpvaitQNGY0Tm8xZzlINm9waWdpWUIwNTlRVlFoSDVJR0VrMmpnMVhZNGFtNDErcDE5WTEwNTAzenhOa2VRVTRrVkx6Y2trcFRFK29sdlRRTmJRbU9VazMyTnJyaGtnM2x2cWVHUDdTMHA4YWE2VzdHRGxVdllIVlBxaEtOaW9wK0R6Y1NkaktsYWxJYisrRFp6Z0RzQlM4U1RtTzlOQlFRUml1WnNhYm4zYjZBK3IwdGdzMlViUzZtZU4vNGJpcDNpazdyM0x3S09yL0doZmRpUXhtMzVHUjkyTm1aRDFTQUc0aUE2TWFmSG9TcXc3dW9HUVJSZmVhdm1SVnFUNjQrMW5JQVZSbVVjcHNGZVJvMzBEK1hsTUIwQmZmSWFPQmpDRnBtTGx2SmJQWWhlVkJPenBJbCIsIm1hYyI6IjYxNjU3N2I3OGRlYWQ4ODVjN2NkODQzNWYzODY3MWU5MDgzN2NiYjFhNDg2ZDM2YjI5NmMyMDQyYTc5NzM0OTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+