Калужанин пробил шину на улице Достоевского
Во вторник, 28 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести ремонт ям по улице Достоевского.
По его словам, он пробил шину на дороге.
— Обратите внимание на улицу Достоевского. Попал в яму возле ресторана и пробил шину.
Городское хозяйство Калуги прокомментировало ситуацию:
— Рассмотрим возможность проведения ямочного ремонта до конца года.
