Калужанин попросил убрать грязь с дороги

Во вторник, 28 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой разобраться с грязью на дороге по улице Новоспассской.

— Опять свинарник по другому не сказать. Застройщику позволено не мыть колеса техники, выезжающей со стройки? - написал мужчина.

Администрация города Калуги дала комментарий:

— Со своей стороны переговорим с застройщиком о соблюдении мытья колес.