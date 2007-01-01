Калужанин попросил убрать грязь с дороги
Во вторник, 28 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой разобраться с грязью на дороге по улице Новоспассской.
— Опять свинарник по другому не сказать. Застройщику позволено не мыть колеса техники, выезжающей со стройки? - написал мужчина.
Администрация города Калуги дала комментарий:
— Со своей стороны переговорим с застройщиком о соблюдении мытья колес.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь