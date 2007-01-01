Афиша Обнинск
Стали известны результаты массовых проверок на дорогах Калужской области

Дмитрий Ивьев
29.10, 10:22
В Бабынинском и Дзержинском районах Калужской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические рейды, чтобы напомнить участникам движения о правилах и снизить аварийность. За время мероприятий выявили 44 нарушения.

Среди них - 15 случаев, когда водители или пассажиры ехали без ремней безопасности. Один водитель использовал стёкла с запрещённой тонировкой, а ещё один сел за руль, не имея на это права. Два нарушения касались неправильного обгона или расположения автомобиля на проезжей части. Пятеро перевозили детей с нарушениями - например, без детских удерживающих устройств. Один водитель управлял машиной в состоянии опьянения.

Также зафиксированы нарушения со стороны пешеходов: девять человек переходили дорогу в неположенных местах. Ещё девять водителей не уступили дорогу пешеходам. Кроме того, одна машина была без обязательного устройства - тахографа.

Госавтоинспекция Калужской области призывает всех быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения - это помогает избежать аварий и сохранить жизни.

