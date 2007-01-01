В Калуге поменяют режим работы светофора на Правом берегу

Фото: Яндекс.Карты.

Изменения вскоре произойдут на перекрестке улиц Генерала Попова и Новоспасской. В официальном сообществе Правобережья в ВК 27 октября опубликовали ответ замначальника управления городского хозяйства Сергея Возилкина.

- Изменения в режим работы светофоров предусматривают запрет на одновременное движение в прямом и встречном направлениях и регулируемое дополнительной секцией движение поворачивающих налево либо разворачивающихся транспортных средств, - говорится в ответе.

Также длительность работы стрелки для левого поворота при движении со стороны Минской увеличено до 17 секунд в период с 6:00 до 12:00 и до 14 секунд в период с 12:00 до 24:00.