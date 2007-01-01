В Калуге лошади и коровы опять массово пасутся на улице Московской

Наш читатель во вторник, 28 октября, прислал фотографию, сделанную у торгового центра в северной части города.

Калужанин призывает городские службы установить дорожные знаки, которые бы предупреждали водителей о возможном выходе животных на дорогу.

На эту проблему калужане жалуются уже не первый год. В северной части областной столицы домашние животные постоянно ходят по дорогам, газонам, детским площадкам.

- Наши сотрудники проводят встречи с жителями, в том числе с участием полиции, и разъясняют, что бесконтрольный выгул животных недопустим, - комментировали недавно в администрации Калуги. - Если удаётся установить владельца, нарушитель привлекается к административной ответственности.