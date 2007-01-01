В Госдуме предложили вернуть судоходство по Оке

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина обратилась в Минтранс с просьбой разработать план по восстановлению судоходства на реке Оке. По её словам, в последние годы из-за падения уровня воды движение судов по реке практически прекратилось.

Школкина отметила, что при обсуждении стратегии развития Тульской области неоднократно поднимался вопрос об использовании внутренних водных путей Оки. Пассажирские перевозки по маршруту из Калуги через Калужскую и Тульскую области были остановлены ещё в 2012 году, хотя спрос на такие маршруты сохраняется.

Она направила письмо в Минтранс с просьбой подготовить конкретный план мероприятий по восстановлению судоходства на участке Калуга – Коломна, сообщило 28 октября издание «Коммерсантъ».