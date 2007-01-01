Калуга получит 53 новых троллейбуса

Троллейбусный парк Калуги пополнится сразу на 53 единицы - такой заказ стал возможен благодаря экономии при закупках.

Первые 12 новых троллейбусов уже прибыли в город, и уже в ближайшие две недели три из них начнут перевозить пассажиров.

При этом Калуге удалось закупить технику по выгодной цене: один троллейбус обошёлся в 22,5 млн рублей - почти на 9 млн дешевле, чем в Туле, где аналогичные машины стоят 31 млн рублей, заявили 28 октября в администрации города.