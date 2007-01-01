Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калуга получит 53 новых троллейбуса
Авто и транспорт

Калуга получит 53 новых троллейбуса

Дмитрий Ивьев
28.10, 12:24
2 558
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Троллейбусный парк Калуги пополнится сразу на 53 единицы - такой заказ стал возможен благодаря экономии при закупках.

Первые 12 новых троллейбусов уже прибыли в город, и уже в ближайшие две недели три из них начнут перевозить пассажиров.

При этом Калуге удалось закупить технику по выгодной цене: один троллейбус обошёлся в 22,5 млн рублей - почти на 9 млн дешевле, чем в Туле, где аналогичные машины стоят 31 млн рублей, заявили 28 октября в администрации города.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
11 оценили
27%
0%
0%
0%
36%
36%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxVeHF0RmlsWlFUMDFQWndLYXIzM1E9PSIsInZhbHVlIjoiOURXcWZSc1dlRW9Fb0JYUVJYcUlvWEJSSGJZRlI5QjFUSmhvTWhrN3BvZ1EyNGNxMnFtdVlFby9TRUJldk1rTUlHeUxSV3FPbzJFbmlOdm11TVNwTTRteHppTkZ6UWI4Y29nbU0raGRVcVlKRHVDazNDdXYyYUgwUkI5WjJ4YThEQmVaK3JyQ3FzbkdHSEt0SXF0L2xpMlFNN3gyZ3J6Tlo5UlB3eDJ1dUdtc3ZhMVAyVnUzQlVEN3JNK2pZTklYU1FZZytoc0gzajgwWGdnaEljVEhKSnB1c3pHSDlUbXF0M0NrUzY5MjUvbjZvV1B1RDVPeWdGN3oreW91WDZvVnhUaUpIVnBYTnJGdDhUem9IR3YzT0VydGpjZHVjNkd2WlpTSjdkOXVXcHlybTVMMkI3ai9DSis5ZE1LSjkrc1QvZkRmcGJjMVF5VGdURlNpRTUrdnlKTHpDc0VZc3VhdklBa2FhZyszUTBwbWIyZTNEamNGZmpUQWp1cVhCeUNZZ1RINjhaRHkvRlQ2Rzh2dC9TbUFFS2NHQWxGaHVQR08rREJaNllLTktQRE9mR2Q2a092R0hZeDE1aFVNMEZONSIsIm1hYyI6ImQ4MzViZTA5NzQ5MjUzNGIzMjYyY2YwMWU5NzZhMTg3ZDZiODdhNTg1MjBhNWNmM2I1NmY1NjcyNTg1ZDhkZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZoYTJKVCtwbC9TMFhLQnoycVV3ZEE9PSIsInZhbHVlIjoiNTJpWFJMTFJjaUNOaDJSVVdzdW95VGttOEN2d2MxWUJyWFNOczdCTmVUKzBMby9GUjl5NDV5QjNqSEc4V2l0dHFna2wrUUdicCtRZnpEanJQcDRGcW5mTnNER293QUMvQUFhZFZKTUZlRXIzRDR5M2V0RFQzWk5wQ2NEM1JPYlgwVjlubUVhTmgxUDhSWGwwMEtDWTFNUFZodTdqRXFrY1R2Rk43eWNDUnJGSGlsNGlPenRkbVhla0ZqMmJ2Q0QwcTBTMlZjaEpsbFhlbVhUQzhPY2I4cG5GQzZubnJ3eWhZa29SV1llY1BUemJ2UnlIZWVJWDEvODJnenJreDFnMVZ6aFVCUys0T2tsRWdaTmowcnN2RUZoSTJnNnhudDNENktMUTAvMGROOWtNa2JkakZOMDhlTk4zYlI1SXRNSzZWVnh0dGgzVGtpYm5PV3p5MEJtRC9wdWVoa2xDZUVWaVg0S1lUU2RvZVd6VHJscHkwYXJ2SVVXMGxmQ3ppWnphN0kzRll2L3htTFhvQWlXaXZoelBOMFpyNE9xdEVMdnRYa3BTZjY4TGlCR0VqVkc1N0oyUFBodWNPdUcxU1ByU1ZBV05UQnA5a1AwRUFiMDV4K1FYYTczZlhhRjNlSWtKZnRtVmJjMUVIYkFRbWRpSmRMaDM4Nzltd3BCWHh5SDQzbXdNZlVjOTQ2aTArSGR1a2dXa1M3K1hHZWhkMGE4ZVVpUThpZDM1SzlyMXVjNDRIVzhpQUdNZ0J2V2Evd2FxSUlvbEpzMmdKZ2pyZjRFckZwNzZNS0xsaXFxRVFjZnZtb2dKZTBrcmZ1RmdXQ2hQbnVCWWt0TjRtMWRTam9WMyIsIm1hYyI6IjIzODk1NjlkYjNiY2ZiNzQxZDM1OGFmMmQxNWZkM2ZmNDZhMDIwODYxODI4ZjA4NTQ0YmIyMzk5MWM4NGQ3NjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+